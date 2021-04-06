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مشاهد مؤثرة.. دلافين نافقة على شواطئ غانا!

مشاهد مؤثرة.. دلافين نافقة على شواطئ غانا!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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انجرف ما لا يقل عن 80 دولفيناً وأعداد كبيرة من الأسماك على الشواطئ نافقة قرب أكرا عاصمة غانا منذ يوم الجمعة، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات.

وفي مشاهد مؤثرة وتفطر القلوب، أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ.

إلى ذلك لم يُعرف بعد سبب نفوق الأسماك والدلافين.

من جهتها، قالت وزارة الثروة السمكية في بيان إن فريقا أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ أوسو كاسيل في أكرا.

بدورها أكدت هيئة الأغذية والعقاقير أنها تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة.

وصرح مايكل آرثر دادزي رئيس مفوضية مصايد الأسماك، لرويترز أنه تم العثور على ما بين 80 و100 دولفين.

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