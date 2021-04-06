مشاهد مؤثرة.. دلافين نافقة على شواطئ غانا!

انجرف ما لا يقل عن 80 دولفيناً وأعداد كبيرة من الأسماك على الشواطئ نافقة قرب أكرا عاصمة غانا منذ يوم الجمعة، مما دعا السلطات إلى فتح تحقيقات.

وفي مشاهد مؤثرة وتفطر القلوب، أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الدلافين النافقة على الشواطئ.

إلى ذلك لم يُعرف بعد سبب نفوق الأسماك والدلافين.

Multiple dolphins washed ashore dead or dying at Axim, Osu,...



Ghana needs to start caring about it's environment (air, water and land)



Galamsey is destroying farmlands, rivers, forests, etc too



Authorities must investigate the dolphins/fishes situationpic.twitter.com/kIslGVzYvL — Maiestas Ⓜ️ (@Ebenezer_Peegah) April 5, 2021

من جهتها، قالت وزارة الثروة السمكية في بيان إن فريقا أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ أوسو كاسيل في أكرا.

بدورها أكدت هيئة الأغذية والعقاقير أنها تراقب أسواق السمك لضمان عدم بيع الأسماك النافقة.

وصرح مايكل آرثر دادزي رئيس مفوضية مصايد الأسماك، لرويترز أنه تم العثور على ما بين 80 و100 دولفين.