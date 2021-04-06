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معارضون يتهجمون على نائب وزير خارجية إيران في فيينا

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أرشيفية - رويترز)

معارضون يتهجمون على نائب وزير خارجية إيران في فيينا

التهجم جاء مع بدء الاجتماعات الغربية بشأن الاتفاق النووي مع إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تهجّم معارضون إيرانيون، الثلاثاء، على نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في فيينا.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تعرض لهجوم من قبل معارضين للنظام الإيراني، على هامش قمة فيينا، كاشفة أن الهجوم قد فشل.

جاء ذلك متزامناً مع انطلاق الاجتماعات الثنائية في فيينا، اليوم الثلاثاء، بين الوفود الغربية التي تناقش عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي، قبل أن تجتمع لاحقاً أيضا الدول الأربع زائد واحد (بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الصين وروسيا) مع إيران لمناقشة شروط العودة.

غير متفائلة ولا متشائمة

ووسط ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها غير متفائلة ولا متشائمة، لكنها أكدت على ثقتها من أنها على المسار الصحيح لإحياء اتفاق عام 2015.

من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- فرانس برس)
من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية- فرانس برس)

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للصحافيين، "إذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف".

وتابع قائلا: "نشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة إحياء الاتفاق النووي"، معتبراً أنه لا يوجد خيار سوى إحياء الاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى التزاماتها. وأعرب عن ثقته بانتهاء العقوبات الأحادية الجانب وانتهاكات الاتفاقيات الدولية.

علما إيران وأميركا
علما إيران وأميركا

إلى ذلك، كرر تأكيد بلاده أن أي حوار مباشر أو غير مباشر لم يجرِ مع أشخاص من الولايات المتحدة في فيينا وليس في أي مكان آخر.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015. وأوضح المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس أنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض العقوبات، لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي الإيراني.

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