ردا على فبركة تهديدات قتله.. مذيع عراقي: هل أنتظر اغتيالي؟

رد المذيع العراقي، نزار الفارس، الذي أثار الجدل إثر مقابلته الشهيرة مع رانيا يوسف في رأس السنة، بانفعال على الاتهامات الموجهة ضده بفبركة تهديدات اغتياله.

وقال وهو منفعل في حوار مع برنامج "تفاعلكم"، إن الناس مشككين دائماً، مخاطباً الزميلة سارة الدندراوي "إلى متى يبقى التشكيك؟.. هل أنتظر حتى يتم اغتيالي، لتعلني عبر برنامجكم خبر وفاة المذيع نزار الفارس".

كما أضاف "هناك الكثير اغتالوهم، رسائل التهديد حقيقية وقمت بالتبليغ لحماية نفسي".

#تفاعلكم | المذيع العراقي @nazaralfares يرد بانفعال على الاتهامات الموجهة ضده بفبركة تهديدات اغتياله..



المزيد من التفاصيل 👇🏽 https://t.co/pVfFu0waLi pic.twitter.com/vYuDw9oh57 — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) April 7, 2021

وأكد في حواره مع "تفاعلكم"، اعتزاله العمل الإعلامي مؤكدا أنه لا يستطيع دخول بغداد، وقال "أخاف على نفسي أنا وحيد والدتي والوالد".

أتى ذلك بعدما أعلن المذيع العراقي، أنه سيعتزل تقديم البرامج التلفزيونية على فضائية "الرشيد" العراقية، بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل.

وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "هام جدا، أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا بدون ذكر الأسباب.. حجم الضغوطات كبيرة"، وذلك قبل أن يعلن تلقيه تهديدات بالقتل.

#تفاعلكم | المذيع العراقي نزار الفارس يعلن اعتزاله الإعلام بسبب التهديدات بقتله: أخاف على نفسي ولا أستطيع دخول #بغداد



المزيد من التفاصيل 👇🏽 https://t.co/pVfFu0waLi pic.twitter.com/pRFJgGphGj — العربية - #تفاعلكم (@tafa3olcom) April 7, 2021

كما شارك عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام" بعض رسائل التهديدات بالقتل والاغتيال التي تلقاها من بعض المتابعين، وقال: "بسبب رسائل التهديد المباشرة بالقتل، أعلن انسحابي من عالم البرامج".

يشار إلى نزار الفارس أثار جدلا مع بداية العام الجاري بسبب لقائه مع رانيا يوسف، إذ اندلعت الأزمة بينهما إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته المقابلة، والتي أطلقت فيها الفنانة المصرية العديد من التصريحات المثيرة للجدل، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد فضائية "الرشيد" التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك، بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عقب اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها. وقال عباس، إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".