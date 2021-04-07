لإنقاذ صغار راكون.. شاهد ماذا فعلت هذه السيدة!

في قصة إنسانية ملفتة، قامت سيدة بإنقاذ زوجين من صغار الراكون، علقوا خلف جدار حمام منزلها، ما اضطرها إلى تحطيم جزء منه رغم ثمنه الباهظ، وذلك لإنقاذهم، وفق ما قالت.

التفاصيل..

ونشرت السيدة مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تكشف خطوة بخطوة عملية الإنقاذ، حاصدةً أكثر من مليوني مشاهدة حيث أبقت متابعيها على علم بكل التفاصيل.

وقالت في إحدى المقاطع إنها حطمت جدار الحمام بعد سماع صوت بكاء، وذلك بمساعدة عامل مختص بمكافحة الحشرات كان موجوداً في المبنى آنذاك، لتجد صغار حيوانات الراكون المحاصرة التي سقطت خلف الجدار.

كما قامت بنشر المقاطع المصورة تحت اسم المستخدم Fulltime281، الأمر الذي تفاعل معه متابعوها بشكل كبير عبر التعليقات أو مشاركة المقاطع.

كيف جاؤوا؟

وحول كيفية مجيئهم خلف الجدار، أوضحت أن الراكون الأم جاءت عبر فتحة التهوية من الخارج وربما تكون قد أنجبت هناك، ما أدى إلى سقوط صغارها خلف جدار الحمام، ولم تستطع الأم الوصول إليهم، ما أثار موجة من البكاء والنحيب من قبل صغارها.