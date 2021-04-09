شاهد.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند بحثا عن الطعام

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سحلية عملاقة تدخل سوبر ماركت في تايلاند، وتثير ذهولا بين المتسوقين الذين أخذوا يصورونها بكاميرات هواتفهم الجوالة.

وأثارت السحلية الذعر بطولها الذي تخطى الـ6 أقدام، حيث قامت بتسلق أحد الرفوف بالمتجر بحثا عن الطعام.

وبعد تسلقها، بدأت بإلقاء المنتجات على الأرض مثيرة حالة من الفوضى وسط صراخ المتسوقين.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، أبلغ أحد العاملين رجال الشرطة الذين وصلوا مع خبراء متخصصين بالزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة.

ووصل فريق الإنقاذ إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك وسحب السحلية من المتجر ثم نقلها بعيدا إلى الأحراج القريبة.

ويعتقد أن المخلوق الضخم كافح للعثور على الطعام في الخارج بعد شهور من الطقس الجاف.

وتعيش السحالي الآسيوية في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند، حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وفضلات الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد، وعضّتها سامة لكنها خفيفة.