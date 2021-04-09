.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند بحثا عن الطعام

السحلية العملاقة تحاول تسلق الأرفف

شاهد.. سحلية عملاقة تقتحم سوبر ماركت في تايلاند بحثا عن الطعام

فريق الإنقاذ وصل إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك وسحب السحلية من المتجر ثم نقلها بعيدا إلى الأحراج القريبة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سحلية عملاقة تدخل سوبر ماركت في تايلاند، وتثير ذهولا بين المتسوقين الذين أخذوا يصورونها بكاميرات هواتفهم الجوالة.

وأثارت السحلية الذعر بطولها الذي تخطى الـ6 أقدام، حيث قامت بتسلق أحد الرفوف بالمتجر بحثا عن الطعام.

وبعد تسلقها، بدأت بإلقاء المنتجات على الأرض مثيرة حالة من الفوضى وسط صراخ المتسوقين.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، أبلغ أحد العاملين رجال الشرطة الذين وصلوا مع خبراء متخصصين بالزواحف ليصطادوا السحلية العملاقة.

ووصل فريق الإنقاذ إلى المتجر الواقع على مشارف العاصمة بانكوك وسحب السحلية من المتجر ثم نقلها بعيدا إلى الأحراج القريبة.

مصر.. كيف أثّرت جائحة كورونا على "ياميش رمضان"؟ مصر خاص مصر.. كيف أثّرت جائحة كورونا على "ياميش رمضان"؟
في ظل الجائحة.. هذه الدولة على بعد خطوات من مناعة القطيع فيروس كورونا لقاح كورونا في ظل الجائحة.. هذه الدولة على بعد خطوات من مناعة القطيع

ويعتقد أن المخلوق الضخم كافح للعثور على الطعام في الخارج بعد شهور من الطقس الجاف.

وتعيش السحالي الآسيوية في القنوات والبرك في المدن الكبيرة في تايلاند، حيث تتغذى على الأسماك والثعابين والضفادع وفضلات الطعام التي يتركها الإنسان، وتكون عدوانية عندما تتعرض للتهديد، وعضّتها سامة لكنها خفيفة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية تحذير أممي: كورونا واحد من ملايين الفيروسات التي تهدد البشرية
وجدي غنيم يهاجم موكب المومياوات: وجدي غنيم يهاجم موكب المومياوات: "بينقلوا واحدة بشعرها وهي ميتة"
الأكثر قراءة
فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى.. وحفنة منه تقي من جفاف الجلد وتؤخر شيخوخته
واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه واقعة غير مسبوقة.. قاض مصري يصدر حكما ضد نفسه
بالصور.. مصر تعلن اكتشاف بالصور.. مصر تعلن اكتشاف "المدينة المفقودة" بالأقصر
رسالة تحذر بايدن من رسالة تحذر بايدن من "خرافة" حول النظام الإيراني
غريزمان يقترب من دخول موسوعة غريزمان يقترب من دخول موسوعة "غينيس".. والسبب أطفاله
حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه! حليب هذه البذور غني بالفوائد.. لكن لا تكثروا منه!
قبل أن تذهب
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
الصين تطور أنظمة أسلحة باستخدام تكنولوجيا أميركية
اكتشف المزيد