فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر

لقيت طفلتان مصرعهما دهساً أسفل شاحنة كبيرة في قرية بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وشهدت قرية الحبش التابعة لمدينة الإبراهيمية، مساء أمس الجمعة، مأساة، حيث لقيت طفلتان مصرعهما بعدما سقطت عليهما، خلال لهوهما في الشارع، شاحنة ما أدى لوفاتهما.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، بلاغاً بـ"انقلاب سيارة نقل محملة بمحصول البنجر" في قرية الحبش، ما أسفر عن مصرع الطفلتين منة ونور (7 سنوات لكلتيهما)، وهما من نفس العائلة (أبناء عمومة).

وتبين من التحقيقات انقلاب السيارة أثناء سيرها بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثتي الطفلتين بمساعدة الأهالي ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.