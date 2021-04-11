.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ابنة أصالة نصري تثير ضجة.. والسبب "قبلة على يد العريس"

شام الذهبي وخطيبها أحمد

ابنة أصالة نصري تثير ضجة.. والسبب "قبلة على يد العريس"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أثار خبر خطوبة ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب العريس أو الحفلة ولكن بسبب صورة للعروس وهي تقبل يد العريس أحمد في حفل الخطوبة الذي أقيم بمصر.

وتداولت المواقع الصور بشكل كبير، وانتقد كثيرون مبالغة شام الذهبي في التعبير عن فرحتها فيما أيد آخرون ذلك مشيرين أن تقبيل اليد ليس مقتصرا على يد الفتاة فقط.

شام الذهبي مع خطيبها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام
شام الذهبي مع خطيبها في صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام

كما نشرت ابنة النجمة فيديو عبر خاصية القصص على حسابها في "إنستغرام"، لوالدتها أصالة نصري، وهي تغني في حفل الخطوبة، أغنية "نسم علينا الهواء" للمطربة اللبنانية فيروز.

وكانت شام الذهبي شاركت قبل ذلك، صورا لها مع خطيبها، وكتبت "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".

يذكر أن شام كانت متزوجة من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في 2014، لكن انتهت العلاقة بينهما بطلاق رسمي في 2018، لتعلن خطبتها في يوليو الماضي على الطبيب المصري معتز نصير، ويتم الإعلان لاحقا عن فسخ الخطوبة، قبل أن تعلن قبل يومين عن خطوبتها الجديدة مع أحمد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
"لقاحاتنا ضعيفة".. اعتراف نادر من أكبر مسؤول صيني
الأكثر قراءة
الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى الدفاع السعودية: إعدام 3 من منسوبي الوزارة بتهمة الخيانة العظمى
السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد السر بالأكسجين الطبي .. الصحة العالمية تتحدث عن هجوم كورونا الحاد
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا  أنباء عن اقتراب رحيلهما.. وقف برنامجي إعلاميين من الإخون في تركيا 
جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير جثمان الأمير فيليب قد ينتظر سنوات لدفنه في مثوى أخير
فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر فيديو مؤلم.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر
قبل أن تذهب
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
هل إجراءات فرنسا كافية ضد كورونا؟
اكتشف المزيد