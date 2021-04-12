"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر

تزامنا مع أزمة المياه وتطورات سد النهضة، انتشرت تصريحات من أحد شيوخ الأزهر في مصر أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد دعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه في مصر والمحافظة عليها، وخاصة أثناء الوضوء.

ودعّم أقواله بأحاديث من السيرة النبوية، معتبراً ما يفعله البعض يومياً ما هو إلا إسراف كبير باستخدام المياه بدعوى الوضوء.

مناديل للوضوء

كما طالب باستعمال "مناديل مبللة للوضوء" من أجل ترشيد استهلاك مياه، والتسهيل على المواطنين، مشبهاً العملية بعملية "الري بالتنقيط"، ليصبح "الوضوء بالترشيد"، وفقاً لقوله.

واعتبر البعض تلك التصريحات بأنها صادمة وأثارت استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل.

إلا أن الجدير ذكره أن هذه ليست أول مرة يثير بها سعد الدين الهلالي الجدل، فوفق المعلومات فإن تصريحاته لطالما أحدثت ضجة في البلاد وتداولتها الأوساط الاجتماعية في مصر.