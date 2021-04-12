.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر

الهلالي
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي

"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر

تصريحات الهلالي لطالما أحدثت ضجة في البلاد وتداولتها الأوساط الاجتماعية في مصر

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - مي عبد المنعم

نشر في: آخر تحديث:

تزامنا مع أزمة المياه وتطورات سد النهضة، انتشرت تصريحات من أحد شيوخ الأزهر في مصر أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لافروف: روسيا معنية بحل ملف سد النهضة مصر لافروف: روسيا معنية بحل ملف سد النهضة

فقد دعا أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه في مصر والمحافظة عليها، وخاصة أثناء الوضوء.

ودعّم أقواله بأحاديث من السيرة النبوية، معتبراً ما يفعله البعض يومياً ما هو إلا إسراف كبير باستخدام المياه بدعوى الوضوء.

مناديل للوضوء

كما طالب باستعمال "مناديل مبللة للوضوء" من أجل ترشيد استهلاك مياه، والتسهيل على المواطنين، مشبهاً العملية بعملية "الري بالتنقيط"، ليصبح "الوضوء بالترشيد"، وفقاً لقوله.

نهر النيل من الجهة المصرية (istock)
نهر النيل من الجهة المصرية (istock)

واعتبر البعض تلك التصريحات بأنها صادمة وأثارت استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل.

إلا أن الجدير ذكره أن هذه ليست أول مرة يثير بها سعد الدين الهلالي الجدل، فوفق المعلومات فإن تصريحاته لطالما أحدثت ضجة في البلاد وتداولتها الأوساط الاجتماعية في مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد