.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إرغام تلميذة إيطالية على عصب عينيها خلال امتحان عبر الإنترنت

التلميذة المعصوبة العينين
التلميذة المعصوبة العينين
فيروس كورونا

إرغام تلميذة إيطالية على عصب عينيها خلال امتحان عبر الإنترنت

أثيرت ريبة المدرّسة بسبب النتائج المدرسية الجيدة بصورة غير اعتيادية لهذه التلميذة البالغة من العمر 15 عاماً

متابع الغاء المتابعة

روما – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أرغمت مدرّسة إيطالية تلميذة تتلقى تعليمها عن بُعد على عصب عينيها خلال امتحان لمنعها من الغش، ما أثار غضباً في أوساط الجسم التعليمي، على ما أفادت صحف إيطالية الثلاثاء.

وقد أثيرت ريبة المدرّسة المتحدرة من فيرونا شمال شرق إيطاليا بسبب النتائج المدرسية الجيدة بصورة غير اعتيادية لهذه التلميذة البالغة من العمر 15 عاماً والتي نشرت صحف محلية عدة صورتها معصوبة العينين بوشاح أسود أمام شاشة الكمبيوتر.

وأبدت الفتاة شعورها بـ"الذل" أمام أصدقائها الذين قرروا إيصال اعتراضهم عبر الشبكات الاجتماعية والاحتكام للسلطات في القضية.

وفتحت إدارة الشؤون المدرسية في منطقة فينيتو تحقيقاً في الحادثة التي أثارت تعليقات كثيرة من جهات سياسية.

مدرسة تطبق التباعد الاجتماعي في منطقة فينيتو بإيطاليا (أرشيفية)
مدرسة تطبق التباعد الاجتماعي في منطقة فينيتو بإيطاليا (أرشيفية)
دراسة تكشف مدى خطورة السلالة البريطانية من فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دراسة تكشف مدى خطورة السلالة البريطانية من فيروس كورونا

وعلقت نائبة وزير التربية في الحكومة باربارا فلوريديا قائلة إن "ثقافة الشك لا تدخل في أهداف المدرسة: الخطوة التي قامت بها المدرّسة تبدو لي مفرطة وغير ملائمة. أعرب عن التضامن مع التلميذة".

وطلب اتحاد التلامذة من الحكومة تطبيق "شرعة حقوق الطلبة الذين يتلقون دروسهم عن بُعد" والتي صاغها الاتحاد.

ويؤكد تلامذة آخرون في المدرسة عينها أنهم اضطروا للخضوع لامتحانات مع الالتصاق الدائم بالشاشة بما يمنعهم من قراءة النصوص.

والتلامذة الإيطاليون هم من بين الأكثر تضرراً بين أترابهم في المدارس الأوروبية بسبب إغلاق المدارس منذ بدء الجائحة. وقد أغلقت إيطاليا المدارس 30 أسبوعاً جزئياً أو كلياً، خلال العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ بدأت بالعصر الفاطمي.. تعرف على تاريخ "الخيم الرمضانية" بمصر
"الوضوء بالمناديل".. تصريح من عالم أزهر يحدث ضجة في مصر
الأكثر قراءة
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
"المرحلة الحرجة".. إعلان لا ينذر بالخير من منظمة الصحة
السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة السعودية.. غداً أول أيام شهر رمضان في المملكة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران فيديو.. مبتعث سعودي ينقذ مسنا أستراليا من النيران
قبل أن تذهب
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
تقنية استخدمت في تصنيع لقاح كورونا.. قد تعالج من السرطان
اكتشف المزيد