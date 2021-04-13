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مسؤول روسي يصف خارجية أميركا بـ"الأوغاد".. والسبب غاغارين

Soviet cosmonaut Yuri Gagarin is seen in 1961. He became the first human to travel in space aboard Vostok I and the first to orbit the earth on April 12, 1961.
رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين في 1961
الفضاء

مسؤول روسي يصف خارجية أميركا بـ"الأوغاد".. والسبب غاغارين

غضب روسي من تغييب اسم يوري غاغارين عن رسائل أميركية رسمية في الذكرى الـ60 لإرسال أول إنسان إلى الفضاء

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موسكو – فرانس برس

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حمل رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ديمتري روغوزين بشدة على وزارة الخارجية الأميركية لتجاهلها ذكر يوري غاغارين في الرسائل الموجهة في الذكرى الـ60 لإرسال أول إنسان إلى الفضاء.

من إطلاق أول رحلة مأهولة بالبشر إلى الفضاء في 12 ابريل 1961
من إطلاق أول رحلة مأهولة بالبشر إلى الفضاء في 12 ابريل 1961

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين رسائل بالروسية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء في 12 إبريل، لكنها لم تورد اسم رائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين الذي أجرى الرحلة سنة 1961.

وكتب رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين، المعروف بميوله القومية الروسية وتصريحاته النارية، عبر "تويتر" مساء الاثنين: "أوغاد. القوى الكبرى لا تتصرف على هذا النحو".

وقد احتفلت روسيا بفخر عظيم بالذكرى السنوية الـ60 لرحلة غاغارين التي تشكل محطة بارزة في الثقافة الشعبية ونصراً هاماً لموسكو على غريمها الأميركي في مجال غزو الفضاء.

غاغارين قبل توجهه للفضاء
غاغارين قبل توجهه للفضاء
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ولهذه المناسبة، اعتبر فلاديمير بوتين أن روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها "النووية والفضائية"، في وقت يواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات متراكمة.

وكان روغوزين قد انتقد العام الماضي أيضاً تغييب اسم غاغارين عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية في نفس المناسبة.

وقال روغوزين حينها: "محاولات محو البصمة الروسية في التاريخ العالمي لن تمحو ذاكرتنا، بل تلك العائدة للخُرق الذين يفعلون ذلك من الجهة الثانية من المحيط".

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