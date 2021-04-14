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بعد غياب 20 عاماً.. شريهان تفاجئ جمهورها في رمضان

من إعلا شريهان
من الإعلان الاستعراضي لشريهان

بعد غياب 20 عاماً.. شريهان تفاجئ جمهورها في رمضان

النجمة ظهرت في إعلان استعراضي لإحدى شبكات الاتصالات في مصر تحكي فيه رحلتها منذ الصغر وحلم الشهرة مروراً بالحادث الكبير الذي تعرضت له في العام 1989

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القاهرة - مي عبد المنعم 

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بعد غياب دام 20 عاماً، فاجأت الفنانة شريهان جمهورها بظهورها في إعلان ترويجي استعراضي لإحدى شبكات الاتصالات في مصر.

وظهرت شريهان بشعرها الطويل وبكامل لياقتها ورشاقتها رغم مرور سنوات طويلة على آخر أعمالها الاستعراضية. وجاء الإعلان بطريقة استعراضية تحكي فيه الفنانة رحلتها منذ الصغر وحلم الشهرة مروراً بالحادث الكبير الذي تعرضت له في العام 1989 والذي أدى إلى كسر في عمودها الفقري ورحلة علاجها، وصولاً إلى التعافي ورجوعها إلى جمهورها بشكل أقوى.

من إعلان شريهان
من إعلان شريهان

ووجهت شريهان رسالة عبر "تويتر" للجمهور عبّرت فيها عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال شهر رمضان الحالي.

وكتبت في تغريدة: "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم ومعكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعرى كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وختمت شريهان رسالتها: "بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية، شريهان منكم وبكم ولكم للأبد، حبكم حياة، رمضان كريم".

شريهان
شريهان
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ورحب الجمهور بظهور نجمته الذي كان بمثابة المفاجأة الكبيرة غير متوقعة، كما تبارى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تفسير استعراضاتها التي تعبر عن رحلة كفاحها.

وغابت الفنانة شريهان عن الأعمال الفنية عام 2002 بعد إصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أشرس أنواع السرطان، وخضعت لجراحة دقيقة لاستئصال الورم في فرنسا.

وتركت هذه العملية عددا كبيرا من الآثار الجانبية، حيث أصيبت شريهان بعدة مشكلات في أعصاب الوجه، مما جعلها تخوض تجربة أخرى مع عدد من الجراحات حتى تستعيد صحتها ومظهرها الذي تأثر من الجراحة الأصلية.

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