فيديو يحبس الأنفاس.. حادث مرعب لسيارة بداخلها طفل

تداول البريطانيون مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحادث مرور مرعب عندما اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بشاحنة كبيرة على طريق رئيس في بريطانيا وسرعان ما تبين أن السيارة التي يقودها سائق مستهتر كان بداخلها طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات فقط.

وكان سائق السيارة وهي من نوع "أودي" يحاول الهروب من الشرطة التي كانت تلاحقه وتريد إيقافه، حيث كان يسير بسرعة 80 ميلاً (140 كم/ ساعة تقريباً)، لكن المطاردة انتهت بحادث مرعب عندما اصطدم بشاحنة كبيرة تسير على الطريق ومن ثم تمكنت الشرطة البريطانية من الإمساك به.

وحصلت "العربية.نت" على نسخة من الفيديو الذي سرعان ما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وأشعل موجة من الجدل والانتقادات بسبب سلوك السائق المستهتر الذي قرر الهروب من الشرطة وتعريض حياته وحياة الطفلة للخطر دون أي اكتراث.

وقالت الشرطة إن المطاردة انتهت بالحادث المرعب الذي تسبب به السائق الهارب، وأدى الحادث إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ووالدتها كانا في السيارة.

وأسرع السائق جيك إلسلي (26 عاما) محاولاً الفرار بعد أن حاولت الشرطة سحبه بسبب حادث مروري غير ذي صلة به.

واعترف السائق إلسلي بالقيادة الخطرة، وتعريض الطفلة لمعاناة وإصابة غير ضرورية، كما اعترف بعدم التوقف وتبين أنه كان يقود سيارته بدون تأمين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا فقد أحيل السائق إلى المحكمة التي قررت سجنه لمدة 14 شهراً ومنعه من القيادة لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر.