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فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين

فيديو لسيارة لم يكن أحد يقودها تصطدم بشجرة وتقتل رجلين

انحرفت عن الطريق العام بضاحية قريبة من مدينة Houston بولاية تكساس الأميركية

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

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سيارة كان بداخلها رجلان، ولم يكن أي منهما يقودها، انحرفت عن الطريق العام في ضاحية قريبة من مدينة Houston بولاية تكساس الأميركية، فاصطدمت الساعة 11.25 مساء السبت بجذع شجرة واشتعلت فيها النيران، وتفحم من كان فيها احتراقا.

وجدت الشرطة أن أحد الرجلين عمره 59 وكان في مقعد الراكب الأمامي، والثاني أكبر سنا منه بعشرة أعوام، كان في المقعد الخلفي من السيارة، وهي طراز Tesla 2019 أميركية الصنع، وفقا لما ورد أمس واليوم بوسائل إعلام محلية، زارت "العربية.نت" مواقعها، ومنها موقع شبكة CBS News التلفزيونية، الناقلة بتقريرها تأكيدا من الشرطة نسبته 99.9% بأن أحدا لم يكن خلف عجلة القيادة وقت الحادث.

وكانت الشرطة لا تزال تحقق حتى أمس في ما إذا كان برنامج المساعد الآلي لسائق السيارة قيد التشغيل، باعتبار أن إرشادات تشغيل "تسلا" الرسمية، تنص على أن وظيفته فيها تخفف من عبء العمل على السائق، ولكن يجب أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع سائق يقظ تمامًا، يداه على عجلة القيادة ومستعد لتولي المهمة وقت الحاجة، فبرغم ما فيها من إمكانيات أصبحت معها متطورة أكثر مع الوقت، إلا أن هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عن سائق "تسلا" البشري حتى الآن.

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