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قضية فيرمونت ووقف مسلسل رمضاني.. نهى العمروسي ترد

نهى العمروسي وابنتها نازلي
نهى العمروسي وابنتها نازلي

قضية فيرمونت ووقف مسلسل رمضاني.. نهى العمروسي ترد

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دبي - العربية.نت

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بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالتحقيق مع صناع مسلسل "الطاووس"، أكدت الفنانة المصرية نهى العمروسي، أنها لا تقف وراء محاولات وقف عرض المسلسل الذي يعرض يوميا في الموسم الرمضاني الحالي.

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وكتبت العمروسي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "منعا للخلط.. فيه ناس كتير معتقدة إن أنا والأستاذ طارق العوضي وراء محاولات وقف عرض مسلسل (الطاووس)، وده مش حقيقي بالمرة".

وأضافت: "إحنا كان كل اعتراضنا على (الدعاية) واستخدام صورة بنتي (نازلي) على بوسترز دعاية المسلسل على بعض صفحات السوشيال ميديا".

كما أضافت: "لكن إحنا مع حرية الإبداع ومواقفنا ثابتة ولا يمكن أن نسعى لوقف أي عمل فني، أنا بحترم مهنتي وبحترم زملائي ومجهودهم وأفكارهم حتى لو اختلفت معاها.. ادعم مسلسل الطاووس".

الطاووس
الطاووس

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد قرر، يوم الأحد، التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها.

وكان محامٍ مصري يدعى طارق العوضي أعلن تقديمه بلاغا للنائب العام يطالب فيه بوقف عرض مسلسل "الطاووس"، معللا ذلك باستخدام صورة موكلته نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، واستخدام قضية "الفيرمونت" كدعاية للمسلسل، خاصة أن النيابة قد حذرت من تناول القضية لأنها مازالت في مرحلة التحقيقات.

مسلسل "الطاووس" بطولة الممثل السوري جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، هبة عبد الغني، مها نصار، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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