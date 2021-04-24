محمد رمضان يغرد بعد وفاة الطيار أبو اليسر.. بصورة

لم يعلق حتى الآن الفنان محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة معه، إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه.

واكتفى محمد رمضان بنشر صورة على "إنستغرام".

ونشر صورة له من مسلسل موسى الذي يعرض حاليا في رمضان، بعد خبر وفاة الطيار بوقت قصير، وكتب منشورا مرفقا للصورة يقول فيه: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل #موسى تريند رقم واحد على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

الطيار أشرف أبواليسر كان قد تم احتجازه في الرعاية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر، هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان، والتي فصل على إثرها.

ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

وذكرت قريبة الطيار الراحل أن الفنان محمد رمضان كان سبباً في تدهور الحالة النفسية والصحية للطيار أبو اليسر، وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رمضان، عند الله تجتمع الخصوم".

وكان الطيار أشرف أبو اليسر، قد صرح أوائل الشهر الجاري بتواجده منذ فترة للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة، قائلاً: "تعرضت لوعكة صحية بسبب ما حدث لي خلال الفترة الماضية".

وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران المدني ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بـ "أبو اليسر".