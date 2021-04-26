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فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

من حائل

فيديو من حائل ينتشر عالميا.. سر حبات البرد على الصحراء

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دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن بعض المشاهد الساحرة من منطقة حائل في السعودية وصلت إلى العالمية.

فقد انتشر خلال الأيام الماضية كالنار في الهشيم فيديو رائع لسيل من حبّات البَرَد تشق طريقها في مكان صحراوي قرب مدينة حائل.

ووصل المقطع الذي نشره خبير الطقس السعودي "شبيب بن عبدالرحمن الحربش" إلى قناة ABC الأميركية.

يشار إلى أن الشبيب كان شارك هذا المشهد الجميل على حسابه على تويتر موضحا أن السيل من منطقة الرقب جنوب غرب حائل.

زخات برد وأمطار

وكانت عدة محافظات في السعودية- شهدت الأسبوع الماضي، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتْها زخات كثيفة من البرد.

وهطلت الأمطار الرعدية الغزيرة في العديد من المناطق منها جازان وعسير والباحة والطائف، إضافة إلى أجزاءٍ من منطقتَي حائل والقصيم.

كما استمرّ هطول الأمطار بشكل كثيف في محافظات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وتنومة والنماص، ومراكز السودة وطبب وبللحمر وبيحان وبللسمر والأثب والماوين، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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