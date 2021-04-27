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لهذه الأسباب.. ولي العهد السعودي يتصدر محركات البحث في غوغل وتويتر

الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

لهذه الأسباب.. ولي العهد السعودي يتصدر محركات البحث في غوغل وتويتر

الأمير محمد بن سلمان يجري مقابلة تلفزيونية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030

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العربية.نت

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تصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قائمة أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل في السعودية، كما تصدر أيضا أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في السعودية والعالم العربي، صباح الثلاثاء، وذلك قبل ساعات على بث مقابلة منتظره بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

هذه أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد 5 سنوات السعودية هذه أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد 5 سنوات
محمد بن سلمان: برامج رؤية 2030 عالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط اقتصاد رؤية 2030 محمد بن سلمان: برامج رؤية 2030 عالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

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