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تحدث الرئيس ونام السيناتور.. فيديو بالكونغرس يقلب تويتر

تحدث الرئيس ونام السيناتور.. فيديو بالكونغرس يقلب تويتر

كروز أغمض عينيه لثوانٍ فقلب مواقع التواصل

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دبي - العربية.نت

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في وقت كان فيه الرئيس الأميركي جو بايدن يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، أمس الأربعاء، توجهت عدسات الكاميرات نحو السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز الذي يبدو أنه غفا لثوانٍ قبل أن يصحو.

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فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، أغمض كروز عينيه برهة حيث غلبه النوم قبل أن يفتحهما ثانية.

وسرعان ما استخدم رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الفيديو للسخرية على النائب الذي أثار جدلا واسعاً في فبراير الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تجتاح ولايته عاصفة شتوية شديدة خلفت أضراراً واسعة.

كما شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردات فعل قوية من الناس على حادثة نوم السياسي أثناء كلام الرئيس، ما جعل كروز حديث المنصة خلال الساعات الماضية.

"تمضي قدماً مرّةً جديدة"

يشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان أعلن في أول خطاب له أمام الكونغرس، أمس الأربعاء، أن أميركا "تمضي قدمًا مرةً جديدة" بعد سلسلة من الأزمات الهائلة، معبّرًا عن إرادته في الإصلاح، وداعيًا الأغنياء إلى "دفع نصيبهم العادل".

وقال بايدن عشية بلوغه محطة رمزية هي أول مئة يوم من ولايته الرئاسية: قال بايدن: "بعد مئة يوم، يمكنني أن أقولها للبلاد: أميركا تمضي قدمًا مرة جديدة".

بايدن خلال خطاب المئة يوم أمام الكونغرس (أسوشييتد برس)
بايدن خلال خطاب المئة يوم أمام الكونغرس (أسوشييتد برس)

وأضاف: "أميركا مستعدّة للانطلاق. نحن نعمل مرّةً جديدة، نحلم مرّة جديدة، نكتشف مرّة جديدة، نقود العالم مرّة جديدة. لقد أظهرنا لبعضنا بعضا وللعالم أنّه لا يوجد استسلام في أميركا".

كما دعا الرئيس إلى زيادة المساهمات الضريبية بالنسبة إلى الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً، وذلك من أجل تمويل خطته لمساعدة العائلات.

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