مفاجأة سارة.. ولي عهد أبوظبي يمازح إماراتية: عندي سيارة للتصليح

في مفاجأة سارة، اتصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بفتاة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لأنها أول إماراتية تعمل في مجال إصلاح السيارات، وهو مجال يهيمن عليه الرجال.

وقال ممازحاً هدى المطروشي وهي صاحبة ورشة لإصلاح السيارات "عندي سيارة أبغاك تصلحيها لي"، مضيفا أنه شعر بالسعادة عندما سمع بقصتها.

كما تابع خلال الاتصال أن الناس تتبع القدوة منذ بداية الحياة، وقال "نفتخر بهذه النوعية من عيالنا، ونحن ندعمكم ومعكم ونحن جاهزون لتقديم أي شيء".

وأضاف "أمثالك ستكون قدوة للآخرين".

#محمد_بن_زايد خلال اتصاله بهدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات ..عبر عن فخره بعزيمتها وقوة إرادتها@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0a7rqZfpkW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 29, 2021

وسأل ولي عهد أبوظبي هدى عن المدة التي مارست خلال عملها في تصليح السيارات، وردت الفتاة "هوايتي من 16 سنة، وبدأت فعلياً في عام 2020".

وأنهى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاتصال مع هدى المطروشي قائلًا لها، إن الاتصال الهاتفي لا يكفي، وإنه سيزورها في مكان عملها.

من جانبها، عبرت هدى المطروشي في تصريحات لصحيفة "الخليج" عن فرحتها الممزوجة بالدموع لاتصال ولي عهد أبوظبي هاتفياً بها.

وقالت سأفخر طوال عمري بهذه المكالمة، لأنها أشعرتني بالفخر والاعتزاز، وقالت: "تفاجأت بالمكالمة، فتلعثمت، ولم أدرِ كيف يمكنني التعبير عن الامتنان والتقدير لإنسانية قيادة الدولة".