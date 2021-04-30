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مفاجأة سارة.. ولي عهد أبوظبي يمازح إماراتية: عندي سيارة للتصليح

هدى المطروشي

مفاجأة سارة.. ولي عهد أبوظبي يمازح إماراتية: عندي سيارة للتصليح

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصل بهدى المطروشي وهي صاحبة ورشة لإصلاح السيارات قائلاً "نفتخر بكم وندعمكم"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في مفاجأة سارة، اتصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بفتاة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لأنها أول إماراتية تعمل في مجال إصلاح السيارات، وهو مجال يهيمن عليه الرجال.

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وقال ممازحاً هدى المطروشي وهي صاحبة ورشة لإصلاح السيارات "عندي سيارة أبغاك تصلحيها لي"، مضيفا أنه شعر بالسعادة عندما سمع بقصتها.

كما تابع خلال الاتصال أن الناس تتبع القدوة منذ بداية الحياة، وقال "نفتخر بهذه النوعية من عيالنا، ونحن ندعمكم ومعكم ونحن جاهزون لتقديم أي شيء".

وأضاف "أمثالك ستكون قدوة للآخرين".

وسأل ولي عهد أبوظبي هدى عن المدة التي مارست خلال عملها في تصليح السيارات، وردت الفتاة "هوايتي من 16 سنة، وبدأت فعلياً في عام 2020".

وأنهى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاتصال مع هدى المطروشي قائلًا لها، إن الاتصال الهاتفي لا يكفي، وإنه سيزورها في مكان عملها.

من جانبها، عبرت هدى المطروشي في تصريحات لصحيفة "الخليج" عن فرحتها الممزوجة بالدموع لاتصال ولي عهد أبوظبي هاتفياً بها.

هدى المطروشي
هدى المطروشي

وقالت سأفخر طوال عمري بهذه المكالمة، لأنها أشعرتني بالفخر والاعتزاز، وقالت: "تفاجأت بالمكالمة، فتلعثمت، ولم أدرِ كيف يمكنني التعبير عن الامتنان والتقدير لإنسانية قيادة الدولة".

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