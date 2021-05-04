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فيديو يثير جدلاً.. ماذا جرى بين وزير تركي ومضيفه بليبيا؟

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

فيديو يثير جدلاً.. ماذا جرى بين وزير تركي ومضيفه بليبيا؟

الوزير التركي رد على أحد الحاضرين قائلاً "الجلوس هكذا، البروتوكول هكذا"

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العربية.نت – منية غانمي

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على غرار ما جرى على ما يبدو مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الشهر الماضي (أبريل)، أثار مقطع مصور لاستقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العاصمة الليبية طرابلس أمس، جدلا بين الليبيين على مواقع التواصل.

فقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الأركان الليبي بالمنطقة الغربية محمد الحداد تعرض لإهانة داخل بلاده من قبل المسؤولين الأتراك، بعدما اضطر إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماعه مع أكار الذي تصدر وتوسط الجلسة بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، بحضور رئيس أركانه يشار غولر وعدد من الضباط الأتراك.

"البروتوكول هكذا"

وأثار المشهد الذي نشرته وزارة الدفاع التركية على صفحتها بموقع "تويتر"، الجدل بين عدد من الليبيين، بسبب ما اعتبر خرقا لقواعد البروتوكول من قبل الوزير التركي الذي جلس على كرسي المضيف بدل الضيف، حيث أظهرت اللقطات اعتراض أحد الحاضرين على عدم تصدر رئيس الأركان الجلسة وتوسط الاجتماع، ليرد عليه الوزير التركي بنبرة استعلاء "الجلوس هكذا، البروتوكول هكذا".

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من ليبيا
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار من ليبيا

وقد استفز الأمر عددا من الليبيين رأوا في هذا المشهد إهانة لمسؤول ليبي داخل بلاده وعلى أرضه، معتبرين أن تلك الطريق ليست لكي تدير بها السلطة الجديدة العلاقة مع تركيا.

يذكر أن وزير الدفاع التركي ورئيس هيئة الأركان يشار غولر ومدير جهاز المخابرات الوطنية هاكان فيدان، زاروا أمس الاثنين طرابلس، حيث التقوا عددا من المسؤولين الليبيين.

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