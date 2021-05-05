حيوان شرس يهاجم عائلة في تبوك.. وشباب يردونه قتيلاً

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حيواناً شرساً هاجم عائلة في منطقة تبوك، مخلفاً إصابات بينها.

وظهر في المقطع المصور، شباناً جاؤوا لنجدة العائلة وقاموا بقتل الحيوان، مشيرين إلى أنه ربما ذئب، فيما لا يبدو واضحا في الفيديو إن كان ذئبا أم كلبا شاردا؟.

كما أصيب طفل وامرأة من العائلة إثر هجوم الحيوان عليهما في هجرة السرو غرب تبوك، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى أن عدة حوادث مماثلة شهدتها مدن سعودية، ما استدعى تحرك الجهات المعنية.

ففي مارس الماضي لقيت طفلة سعودية لم يتجاوز عمرها السنتين والنصف، حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها في الرياض.

حصر مواقع الحيوانات الضالة

وشدد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، في حينه على ضرورة حصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، على أن تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين، وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

كما حاول كلب ضال مهاجمة طفل آخر في أحد أحياء محافظة الأفلاج وسط السعودية.