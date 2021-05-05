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صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق

صدمة في تونس.. فريق طبي يرقص خلال عملية وفيديو يوثق

السلطات اعتبرت أن هذا الفعل هو تخلّ عن مبادئ المهنة وعدم احترام لحرمة المريض وذويه

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العربية.نت- منية غانمي

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فتحت السلطات التونسية تحقيقاً، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل أحد المستشفيات، لفريق طبي يرقص داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية جراحية لأحد المرضى، ما أثار جدلاً واسعاً وصدمة في البلاد.

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته إحدى الممرضات على تطبيق "تيك توك" وتم تداوله على نطاق واسع منذ الثلاثاء، فريقاً طبياً نسائياً يرقص على أنغام الموسيقى خلال إجرائه عملية جراحية لأحد المرضى الذي ظهرت بطنه مفتوحة، وسط تنديد واسع بهذه المشاهد التي وصفها نشطاء منصات التواصل بـ"الصادمة وتكشف حالة الاستهتار بصحة الناس".

من جهتها، اعتبرت السلطات أن هذا الفعل هو تخلّ عن مبادئ المهنة وعدم احترام لحرمة المريض وذويه، كما يشكل خطراً على حياة المريض.

إلى ذلك علق الناشط فؤاد الأحول، على الواقعة قائلاً: "ونحن نتساءل كيف ينسون المقص في بطن المريض؟ وأحياناً ينسون ضمادات الجراح، وأحياناً القفازات الخاصة بالعمليات. المريض بطنه مفتوحة وبين الحياة والموت وهم يتراقصون فوقه"، بينما ندد الناشط عزيز العياري باعتداء الفريق الطبي على خصوصية المريض.

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