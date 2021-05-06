رسالة للسفارة الأميركية تثير غضبا عبر الإنترنت في الصين

أثارت رسالة عبر الإنترنت من سفارة الولايات المتحدة في بكين الغضب عبر الإنترنت في الصين.

وذكرت الرسالة التي تم إرسالها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أنه تم قبول الطلبات للدراسة في الجامعات الأميركية، وعلى أولئك الذين يرغبون في الذهاب "القفز على الفرصة مثل الجراء الصغيرة".

وأثار هذا التشبيه مئات الآلاف من التعليقات التي وصفت المنشور، إلى جانب مقطع مصور لجرو يسعى لعبور سياج، بالعنصري.

يأتي الجدل وسط توترات متصاعدة بين بكين وواشنطن بشأن النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان في شينغيانغ والتبت وغيرها.

واتخذت الصين خطاً متشدداً في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، لأنها تزيد من إنفاقها العسكري وقوتها الدبلوماسية.