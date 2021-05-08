فيديو.. رحالة سعودي يكشف عن رحلته المثيرة لكوريا الشمالية

كشف الرحالة إبراهيم سرحان عن تجربته المثيرة في السفر إلى كوريا الشمالية. وأشار في حديثه لقناة "العربية" إلى أنه لم يتمكن من توثيق جزء كبير من رحلته، حيث منع من تصوير الكثير من الأماكن، مثل المتاحف العسكرية والأماكن البعيدة عن العاصمة.

وأضاف أن شخصين رافقاه طوال فترة التصوير حتى إنهما قاما بمسح لقطات كان الرحالة قد أخذها سابقا، وكانا يوصلانه إلى الفندق نهاية اليوم ويغادران. وأضاف أن رحلته استمرت طيلة ثمانية أيام.

مادة اعلانية

وسمح له بالتصوير في العاصمة والتي تعتمد كدعاية للبلاد، ولكن بشرط التصوير في الشوارع الرئيسية من دون الدخول إلى المناطق الفرعية.

وقال: "لا يستطيع أي أجنبي التجول بمفرده، أي أجنبي لابد أن يكون معه مُراقب، ويتابع كل ما تصوره".

وأوضح أنه لا يوجد فيها مطاعم: "الكل يأكل في بيته، الطعام يأتي لمكان السكن".

وعن أشهر الممنوعات هناك، قال سرحان: "ممنوع الحديث عن الأديان، ممنوع تصوير الرئيس بشكل منقوص، ولا يكون على رأسك شيء، والأماكن المسموح فيها التصوير محدودة".