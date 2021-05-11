.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما حقيقة تعرض رياض محرز وصديقته لاعتداء.. النجم يرد

رياض محرز وصديقته
رياض محرز وصديقته

ما حقيقة تعرض رياض محرز وصديقته لاعتداء.. النجم يرد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تناقلت وسائل الإعلام خبر اعتداء تعرض له الدولي الجزائري رياض محرز في أحد المطاعم اللندنية، سهرة الاثنين، وفيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي على إثر الخبر، ليخرج رياض محرز، ويضع النقاط على الحروف بخصوص الحادث.

محرز وصديقته
محرز وصديقته

وكتب صاحب القدم اليُسرى على حسابه الرسمي في إنستغرام :"لقد بلغتني العديد من الرسائل القلقة عليّ".

وأردف: "الحادث وقع بين بعض الأنصار، ورجال الأمن، ولم تكن لي أي علاقة بما حدث لا من قريب ولا من بعيد".

وختم قائلا: "أنا في أحسن حال، وشكرا".

وكانت وسائل إعلام قالت إن النجم الجزائري رياض محرز واجه هجوما من أحد الأشخاص، عقب خروجه من مطعم في لندن بصحبة صديقته.

وأثار شخص ضخم بملابس رياضية جلبة كبيرة، خارج مطعم في لندن، عندما حاول الهجوم على رياض محرز، قبل أن يتدخل عدد من المرافقين للنجم الجزائري والعاملين في المطعم.

وكان محرز برفقة صديقته البريطانية تايلور وارد، في مطعم نوفيكوف بلندن، قبل أن يفاجأ بالهجوم عند المغادرة، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدت تيلور مصدومة من الواقعة، في صور لها مع محرز داخل سيارة نقلتهما، فورا بعد الواقعة.

يذكر أن محرز قد قصد لندن للاستجمام، لعدم خوض فريقه مانشستر سيتي أي مباراة خلال منتصف الأسبوع.

تسديدة محرز تقرب سيتي من نهائي "الأبطال" رياضة تسديدة محرز تقرب سيتي من نهائي "الأبطال"

وكان محرز قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
قبل أن تذهب
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
اكتشف المزيد