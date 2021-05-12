.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أجبروا خصومهم على حمله والتذلل لهم .. القبض على مرتكبي فيديو الكفن بمصر 

أجبروا خصومهم على حمله والتذلل لهم .. القبض على مرتكبي فيديو الكفن بمصر 

الفيديو ظهر فيه 3 أشخاص يحملون أكفانا بيضاء داخل سرادق، ويقدمونها لآخرين مقابل العفو عنهم . 

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت السلطات الأمنية المصرية من القبض على 8 أشخاص من المتورطين فى فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس شرق العاصمة القاهرة، وتكثف جهودها لضبط الباقين.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يظهر فيه 3 أشخاص يحملون أكفانا بيضاء داخل سرادق، ويقدمونها لآخرين مقابل العفو عنهم .

وكشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية أن مشاجرة عنيفة نشبت قبل شهرين بين مجموعة من الشباب ينتمون لعائلتين على متن باخرة سياحية يمتلكها أحدهم، وتم تحرير محضر وقتها بالواقعة.

فاوتشي: ظهور كورونا قد يكون مرتبطاً بحادث في مختبر فيروس كورونا فيروس كورونا فاوتشي: ظهور كورونا قد يكون مرتبطاً بحادث في مختبر

وتبين أن عددا من الوسطاء تدخلوا للصلح بين الطرفين وتم الاتفاق على ذلك، وعندما ذهب أفراد العائلة الأولى للمكان المتفق عليه فوجئوا بسرادق كبير ينتشر به عدد كبير من الأفراد المدججين بالأسلحة و إجبارهم من جانب أفراد العائلة الأخرى على تقديم الأكفان،والتذلل لهم مقابل العفو عنهم.

وأثار الفيديو غضبا واسعًا بين رواد التواصل حيث اعتبروه إهانة، واستعراضا للقوة، وغدر باتفاق الصلح فضلا عن التنمر. وتوصلت أجهزة الأمن لأطراف الواقعة وألقت القبض على المتورطين في الفيديو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية
30 قتيلا فلسطينيا.. رئيس الأركان الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا 30 قتيلا فلسطينيا.. رئيس الأركان الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
7 أطعمة.. يُفضل تناولها مسلوقة 7 أطعمة.. يُفضل تناولها مسلوقة
وحيداً معلقاً بالهواء.. شاهد صينياً عاش كابوساً أثناء رحلة وحيداً معلقاً بالهواء.. شاهد صينياً عاش كابوساً أثناء رحلة
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
قبل أن تذهب
علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض
علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض
اكتشف المزيد