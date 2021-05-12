أجبروا خصومهم على حمله والتذلل لهم .. القبض على مرتكبي فيديو الكفن بمصر 

تمكنت السلطات الأمنية المصرية من القبض على 8 أشخاص من المتورطين فى فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس شرق العاصمة القاهرة، وتكثف جهودها لضبط الباقين.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" يظهر فيه 3 أشخاص يحملون أكفانا بيضاء داخل سرادق، ويقدمونها لآخرين مقابل العفو عنهم .

وكشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية أن مشاجرة عنيفة نشبت قبل شهرين بين مجموعة من الشباب ينتمون لعائلتين على متن باخرة سياحية يمتلكها أحدهم، وتم تحرير محضر وقتها بالواقعة.

وتبين أن عددا من الوسطاء تدخلوا للصلح بين الطرفين وتم الاتفاق على ذلك، وعندما ذهب أفراد العائلة الأولى للمكان المتفق عليه فوجئوا بسرادق كبير ينتشر به عدد كبير من الأفراد المدججين بالأسلحة و إجبارهم من جانب أفراد العائلة الأخرى على تقديم الأكفان،والتذلل لهم مقابل العفو عنهم.

وأثار الفيديو غضبا واسعًا بين رواد التواصل حيث اعتبروه إهانة، واستعراضا للقوة، وغدر باتفاق الصلح فضلا عن التنمر. وتوصلت أجهزة الأمن لأطراف الواقعة وألقت القبض على المتورطين في الفيديو.