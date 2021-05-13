بعد نشره فيديو يطلب المساعدة.. وفاة ممثل هندي بكورونا

بعد ساعات قليلة من نشره مقطع فيديو وهو يطلب المساعدة الطبية، توفي الممثل الهندي راهول فوهرا داخل مستشفى نيودلهي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوهرا في مقطع فيديو سجله قبل وفاته في 9 مايو في مستشفى دلهي: "هذا الأكسجين ثمين للغاية في الوقت الحالي، بدونه يعاني المرضى". كما كشف أن الطاقم الطبي بالكاد يستجيب لطلبات المساعدة.

إلى ذلك، قال أيضاً "أحاول أنا أنادي الممرضين، لكن لا أحد يجيب، فهم يأتون بعد ساعة أو أكثر، وعليك أن تدبر أمرك في غيابهم بطريقة ما".

ولاحقا، نشرت جيوتي تيواري، زوجة فوهرا، خبر وفاته على حسابها عبر "انستغرام"، مرفقاً بالفيديو المصور الذي بدا فيه في سريره بالمستشفى، بقناع أكسجين، يحاول استدعاء أحد الممرضين، دون مجيب!

وكتبت ""لقد تركنا راهول، الجميع يعرف ذلك، لكن لا أحد يعرف كيف غادرنا"، مضيفة "آمل أن ينال زوجي العدالة".

4 آلاف وفاة في الهند لليوم الثاني على التوالي

يذكر أن الهند سجلت اليوم الخميس أكثر من أربعة آلاف وفاة بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي بينما بقيت حالات العدوى دون 400 ألف لليوم الرابع.

فيما يعتبر الموقف الوبائي متدهور بشكل خاص في المناطق الريفية في ولاية أوتار براديش أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان، حيث يقطنها نحو 320 مليون نسمة. وتظهر لقطات تلفزيونية الأسر وهي تنتحب على المتوفين من المرض في مستشفيات أو يقيمون الخيام في المناطق التي يعالج فيها ذووهم.

كما طفت جثث في نهر الجانج الذي يمر عبر الولاية مع اكتظاظ محارق الجثث ونقص الأخشاب اللازمة لعملية الحرق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل البلاد 362727 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجمل الإصابات إلى 23.7 مليون.

وقفزت الوفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بواقع 4120 إلى258317 وفاة إجمالا.