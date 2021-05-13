.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود

شاهد أميركية تتعارك بالأيدي مع رجل نافسته على الوقود

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت ووكالات 

نشر في: آخر تحديث:

الحالة بائسة لجهة النقص في الوقود ببعض الولايات الأميركية، خصوصاً كارولينا الشمالية، إلى درجة أن امرأة ظهرت في فيديو وهي تتعارك بالأيدي مع رجل يبدو أنها أرادت تخطي دوره للوصول قبله في صف المنتظرين إلى حيث كانت ستملأ خزان سيارتها بالوقود بعد هجوم إلكتروني تعرض له خط أنابيب "كولونيال" الأسبوع الماضي، فأسرع منتظر آخر بالصف وصور العراك بينها وبين الرجل الذي أرادت أن تتخطى دوره، لكنه أحبط نواياها.

لم يسمح لها بأن تتخطاه، لذلك غضبت وبصقت عليه مرتين، فنال منه الغضب ما نال، لذلك خرج من سيارته لتأديبها، على حد ما يظهر في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجده يقترب منها ويبصق عليها أيضاً، ثم يرمي هاتفها المحمول إلى الطريق السريع بعد أن شدها من شعرها، محولاً التلاسن معها إلى عراك بالأيدي على مرأى من عشرات المنتظرين.

والمعروف عن نظام Colonial Pipeline لتوزيع الوقود، أن طول خط أنابيبه يزيد عن 8.800 كيلومتر،وينقل أكثر من 100 مليون غالون بنزين وديزل ووقود الطائرات وزيت التدفئة، أي ما يعادل 45% من الوقود المستهلك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لذلك انتظم الأميركيون الثلاثاء وأمس الأربعاء في صفوف انتظار طويلة أمام محطات توزيع المحروقات، بعد أن اخترقت قرصنة معلوماتية قام بها مجهولون، وأثارت المخاوف من نقص حاد في البنزين بشكل خاص، ما دفع إلى تعليق معايير مكافحة التلوث بشكل مؤقت لضمان وفرة المادة وتجنّب الهلع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
رئيس تسلا تحت الضوء ثانية.. رئيس تسلا تحت الضوء ثانية.. "لا لبيتكوين بعد الآن"
المستور في المستور في "خيانة" بيزوس.. كتاب ينسف رواية مؤسس أمازون
الأكثر قراءة
علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض علماء يتوقعون قرب خروج الملايين من حشرات الزيز القاتلة من باطن الأرض
تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا! تصريح يصدم العالم.. خبراء صحيون: كان من الممكن تجنب كورونا!
سرعتها 1.3 مليون كم/س.. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم سرعتها 1.3 مليون كم/س.. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم
فيديو أغرب من الخيال لامرأة بعدما استيقظت من عملية جراحية فيديو أغرب من الخيال لامرأة بعدما استيقظت من عملية جراحية
الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الملك سلمان يؤكد وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني
خلاف حاد بين زيدان ومارسيلو في التدريبات.. والفرنسي يستبعده خلاف حاد بين زيدان ومارسيلو في التدريبات.. والفرنسي يستبعده
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في دول عربية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في دول عربية
اكتشف المزيد