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مأساة في لبنان.. صورة ابنة الـ15 عاماً جثة في نهر!

نهر إبراهيم

مأساة في لبنان.. صورة ابنة الـ15 عاماً جثة في نهر!

الفتاة كانت سقطت الأحد الماضي في ​مجرى نهر إبراهيم

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دبي - العربية.نت

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استيقظ اللبنانيون اليوم الخميس على خبر مأساوي. فبعد 4 أيام على فقدانها، تمكنت عناصر مغاوير البحر وعناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ اللبناني من العثور على الفتاة نورا حاطوم، البالغة 15 عاماً، جثة هامدة.

نورا حاطوم
نورا حاطوم

وتم العثور على حاطوم اليوم بالقرب من بحيرة شوان بعد سقوطها الأحد الماضي في ​مجرى نهر إبراهيم​ بمنطقة وادي جنة، في محافظة جبل لبنان.

كما نشرت قيادة الجيش اللبناني صوراً للعملية على حسابها الرسمي في تويتر.

يذكر أن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار كان نبّه المواطنين إلى "ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، واتخاذ أقصى درجات الحيطة عند التواجد على ضفاف الأنهر، وعدم الاقتراب من الأماكن العالية الخطرة لا سيما بعد تكرار الحوادث المأساوية".

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