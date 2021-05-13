مأساة في لبنان.. صورة ابنة الـ15 عاماً جثة في نهر!

استيقظ اللبنانيون اليوم الخميس على خبر مأساوي. فبعد 4 أيام على فقدانها، تمكنت عناصر مغاوير البحر وعناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ اللبناني من العثور على الفتاة نورا حاطوم، البالغة 15 عاماً، جثة هامدة.

وتم العثور على حاطوم اليوم بالقرب من بحيرة شوان بعد سقوطها الأحد الماضي في ​مجرى نهر إبراهيم​ بمنطقة وادي جنة، في محافظة جبل لبنان.

مادة اعلانية

كما نشرت قيادة الجيش اللبناني صوراً للعملية على حسابها الرسمي في تويتر.

تمكنت عناصر مغاوير البحر وعناصر ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ من العثور على جثة الفتاة نورا حاطوم بالقرب من بحيرة شوان بعد سقوطها في ​مجرى نهر ابراهيم​ - منطقة وادي جنة منذ عدة ايام.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/bZx5Rc6SLv — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 13, 2021

يذكر أن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار كان نبّه المواطنين إلى "ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني، واتخاذ أقصى درجات الحيطة عند التواجد على ضفاف الأنهر، وعدم الاقتراب من الأماكن العالية الخطرة لا سيما بعد تكرار الحوادث المأساوية".