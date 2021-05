بالدموع.. فتاة فلسطينية تبكي غزة: نحن أطفال لماذا يقتلوننا؟

عمري 10 سنوات فقط

اريد ان اكون طبيبا. نحن أطفال لماذا يقتلوننا؟



I am only 10 years old

I want to be a doctor. We are children why do they kill us?

Photo by/@SanadLatefa #Gaza_Under_Attack pic.twitter.com/NIXsbsnsS0