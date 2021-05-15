بالفيديو.. خنازير برية تحاصر امرأة وتسرق مشترياتها

مثل كل الحيوانات البرية، لن تتوقف الخنازير عند أي شيء لإطعام نفسها وصغارها، حتى لو كان ذلك يعني الدخول في صراع مع البشر.

ففي فيديو نشر على موقع "يوتيوب"، حاصرت خنازير برية امرأة بعد خروجها من متجر في قرية إيطالية بالقرب من روما.

مادة اعلانية

ويظهر في المقطع، كيف تحاصر الخنازير المرأة في مواقف السيارات بهدف الاستيلاء على مشترياتها، ثم تقوم صغارها بتناول الطعام المسروق بينما تحمل كبارها الوجبة إلى مكان آخر.

كما قام أحد المارة بتصوير ما حدث، وإرساله إلى الصفحة الرسمية للجمعية الإيطالية للثقافة الريفية (ACR) على Facebook، التي أكدت أنه "لا يمكن السماح لهذه الحيوانات بالتجول في شوارع المدينة"، مطالبة بتنشيط خطة احتواء فعالة على الفور.

ويشكو المواطنون الإيطاليون من الحوادث العديدة التي تسببها الخنازير البرية بتجولها في شوارع مدن البلاد بحرية، وتكاثرها بأعداد كبيرة في بعض المناطق.