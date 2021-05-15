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صور مروعة.. فلسطيني ينتحب فوق جثث 10 من أسرة واحدة

صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة

صور مروعة.. فلسطيني ينتحب فوق جثث 10 من أسرة واحدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قُتل عشرة أفراد من عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية، استهدفت قطاع غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان، جميعهم من عائلة أبو حطب، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية.

صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة
صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية صور مروعة، تظهر جثث الأطفال مسجاة على الأرض، ملفوفة بكفن أبيض. فيما أظهرت مشاهد أخرى أحد أفراد العائلة أو الأقرباء على ما يبدو ينتحب مرميا فوق الجثث.

تجدد الغارات و132 قتيلاً في غزة

تأتي تلك المجزرة، فيما تدخل غزة يومها السادس من القصف الإسرائيلي العنيف، يقابله ضربات صاروخية أيضا تطلق من قبل حركة حماس في القطاع باتجاه مدن إسرائيلية.

صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة
صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة

وكان الطيران الإسرائيلي جدد في ساعة مبكرة اليوم غاراته الجوية، على الرغم من المساعي الحثيثة لدبلوماسيين أميركيين وعرب لإنهاء العنف.

في حين ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ الاثنين الماضي جراء القصف العنيف على غزة إلى ما لا يقل عن 132 شخصاً، بينهم 32 طفلاً و20 امرأة، وأصيب 950 آخرون، بحسب ما أوضح مسؤولون طبيون فلسطينيون لوكالة رويترز اليوم (السبت).

صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة
صور متداولة لمقتل عائلة في مخيم الشاطئ بغزة
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