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شاهد براءة طفلين هللا لإنقاذ سمكتهما من قصف غزة

شاهد براءة طفلين هللا لإنقاذ سمكتهما من قصف غزة

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دبي - العربية.نت

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مشهد مؤثر ولد من رحم الألم خطف الأنظار وطبع في قلوب الكثيرين حول العالم.

ففي الساعات الماضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلين وسط الدمار الهائل في غزة، يمسكان بسمكتهما، والبسمة تعلو وجهيهما.

وأنقذ الطفلان سمكتهما من القصف الإسرائيلي. وبفرحة بريئة قال الصبي: "أنقذناها من الدار"، فردت الفتاة: "وسننقذ العصافير أيضاً".

يذكر أن إسرائيل بدأت قصف غزة، الاثنين، رداً على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

قصف إسرائيلي على غزة (فرانس برس)
قصف إسرائيلي على غزة (فرانس برس)

كما ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ الاثنين إلى 126 قتيلاً، بينهم 31 طفلاً، و950 جريحاً حسب السلطات الفلسطينية.

إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من ألفي صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560 آخرين بجروح.

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