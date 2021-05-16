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صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص

This handout photo taken on May 16, 2021 and released by National Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rescuers searching for victims after a boat carrying 20 holiday-makers capsized on May 15 at a reservoir in Boyolali, Central Java.
من عملية البحث عن الناجين في البحرية بجزيرة جاوة

صورة سيلفي تتسبب بغرق سفينة ومقتل 7 أشخاص

الركاب العشرون التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن من السفينة، ما أدى إلى فقدان المركب توازنه وانقلابه

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جاكارتا – فرانس برس

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قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق سفينتهم المحمّلة فوق طاقتها في بحيرة بجزيرة جاوة بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي، على ما أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد.

ووقعت الحادثة السبت في منطقة بويولالي حين تجمّع الركاب العشرون فجأة في جهة واحدة من السفينة لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوة أحمد لطفي.

من عملية البحث عن الناجين في البحرية بجزيرة جاوة
من عملية البحث عن الناجين في البحرية بجزيرة جاوة

وقال لطفي للصحافيين إن "الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ" على السفينة، مشيراً إلى أن "الركاب العشرين التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن من السفينة، ما أدى إلى فقدان المركب توازنه وانقلابه".

وأشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادثة وإغاثة 11 آخرين، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين وأعمال البحث عنهم لا تزال جارية.

وستحقق السلطات لتحديد أي إهمال محتمل من جانب منظمي الرحلة البحرية. ولفت لطفي إلى أن فتى في الـ13 من العمر كان يقود السفينة عند حصول المأساة.

جثة احد المتوفين في غرق السفينة
جثة احد المتوفين في غرق السفينة
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وتكثر حوادث السفن في إندونيسيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، خصوصاً بسبب ضعف قواعد السلامة.

وفي إبريل، تهافتت فرق الإغاثة لإنقاذ 17 صياداً إثر تصادم سفينتين في غرب جاوة. وعُثر على جثث ثلاثة صيادين فيما بقي 13 في عداد المفقودين عند وقف عمليات البحث.

وفي يناير الفائت، قضى عشرة أشخاص إثر غرق سفينة كانت تقل عشرين عاملاً مهاجراً إلى ماليزيا المجاورة قبالة سواحل جزيرة سومطرة.

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