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أريانا غراندي تتزوج من صديقها دالتون غوميز بحفل "صغير"

أريانا غراندي

أريانا غراندي تتزوج من صديقها دالتون غوميز بحفل "صغير"

كشف متحف توسو هوليوود للتماثيل الشمعية، عن تمثال لنجمة البوب، ويقول محبوها إنه أكثر شبهاً بها من نسخته السابقة

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دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعلان النجمة العالمية أريانا غراندي زواجها من خطيبها وكيل العقارات دالتون غوميز في حفل عائلي صغير في منزلها.

وفوجئ معجبو غراندي بما كشفه مدير أعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع عن زواجها في حفل صغير بمنزلها في كاليفورنيا والذي حضره 20 شخصا من العائلتين والمقربين.

وفي ديسمبر من العام الماضي أعلنت غراندي البالغة من العمر 27 عاما خطوبتها على صديقها وكيل العقارات دالتون غوميز وهو أيضا في العشرينيات من عمره.

مع خطيبها
مع خطيبها

ونشرت النجمة مجموعة من الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي تضع في يدها اليسرى خاتما من اللؤلؤ والماس، وحملت الصورة تعليقا يقول: "إلى الأبد".

وتفيد أنباء أنهما يعيشان حاليا في منزل غراندي، التزاما منهما بالتدابير الاحترازية وعدم مغادرة ولاية كاليفورنيا.

كانت غراندي قد أصدرت ألبومها السادس بعنوان "بوزيشنز"، الذي احتل صدارة القائمة في بريطانيا والولايات المتحدة.

كما تصدرت الأغنية الرئيسية المميزة للألبوم القائمة في أوروبا وأميركا.

وكانت المغنية مخطوبة في السابق للممثل الكوميدي الأميركي بيت ديفيدسون، لكنهما انفصلا قبل عامين.

المغنية الأميركية أريانا غراندي
المغنية الأميركية أريانا غراندي

وكشف متحف توسو هوليوود للتماثيل الشمعية، عن تمثال لنجمة البوب، ويقول محبوها إنه أكثر شبهاً بها من نسخته السابقة.

وسيحصل المعجبون الذين يعيشون في كاليفورنيا على فرصة المشاهدة الأولى لتمثال غراندي الجديد، إذ إنه سيتاح أمام اجتماعات المعجبين الحصرية لأسابيع قليلة، قبل أن يضاف إلى المجموعة الرئيسة. ولم تعلق جراندي، التي يبلغ طولها نحو 154 سنتيمتراً فقط، حتى الآن، على النسخة الشمعية الجديدة لها.

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