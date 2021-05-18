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"ما تسبينيش لحالي ياما"..شاب يخاطب أمه تحت أنقاض غزة

غزة (رويترز)
قصف إسرايلي على غزة (رويترز)

"ما تسبينيش لحالي ياما"..شاب يخاطب أمه تحت أنقاض غزة

القصف الإسرائيلي طال شارع الوحدة في غزة وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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في مشهد مؤثر وقاس، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لشاب فلسطيني يخاطب أمه التي دفنت تحت الأنقاض بعدما تعرض بيتهم، فجر يوم الأحد، لقصف إسرائيلي.

وأظهر التسجيل صوت الشاب وهو ينادي أمه العالقة تحت الأنقاض، مناشداً من حوله بالعمل على رفع الركام الذي انهار عليها، قائلاً "ما ماتسبينيش أمانة لحالي يما".

شارع الوحدة

إلى ذلك، أفاد ناشطون بأن التسجيل صوّر في شارع الوحدة في قطاع غزة بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، ضمن الحملة الأمنية التي بدأتها قبل حوالي أسبوع.

كما أوضحوا أن شارع الوحدة يقع في وسط مدينة غزة وسط منطقة مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في القصف، جلّهم من النساء والأطفال.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي جدد قصفه وسط القطاع، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كذلك، شن الطيران والزوارق الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 غارة منذ مساء أمس على مناطق متفرقة في القطاع، جميعها طالت مقار حكومية تابعة لحماس، ومنازل فارغة مخلاة لقادة من الحركة، ومواقع للفصائل، إضافة إلى أراضٍ زراعية خالية وشوارع ومرافق عامة.

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