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بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها

منة عرفة
منة عرفة

بعد ارتباط خطيبها السابق.. منة عرفة تعلن خطوبتها

خطيبها السابق ارتبط بملكة جمال مصر

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دبي - العربية.نت

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بعد يومين من إعلان خطيبها السابق خطوبته على ملكة جمال مصر السابقة، أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة عن خطبتها اليوم الأربعاء، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة كارتونية تعبر عن المناسبة، وعلقت عليها "تمت خطبتي" دون الكشف عن هوية خطيبها.

كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

جدير بالذكر أن خطيب منة السابق اليوتيوبر علي غزلان كان قد أعلن خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017 منذ 3 أيام.

وشارك غزلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير.

يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة مشاركتها في حكاية من حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان عبر قناة الحياة.

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