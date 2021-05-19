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شاهد بايدن يهدد بدهس صحافية.. "أنا فقط أمزح"

جو بايدن

شاهد بايدن يهدد بدهس صحافية.. "أنا فقط أمزح"

"سأجيب فقط إذا وقفتِ أمام سيارتي وقدتُها باتجاهك!"

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دبي - العربية.نت

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هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، مازحاً، بدهس صحافية أرادت سؤاله عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد، أثناء اختباره شاحنة كهربائية جديدة من طراز "فورد".

وبينما جلس بايدن خلف مقعد قيادة شاحنة "بيك أب" الكهربائية الجديدة خلال وجوده في منشأة اختبار "فورد" في ديربورن بميشيغان، أمس الثلاثاء، وجه الصحافيون أسئلة له.

وعندما سألته مراسلة عما إذا كان سيجيب عن سؤال سريع حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رد: "لا، لا يمكنك سؤالي. سأجيب فقط إذا وقفتِ أمام سيارتي وقدتُها باتجاهك!"، مضيفاً: "أنا فقط أمزح".

يشار إلى أنه فيما يضغط الديمقراطيون في الكونغرس على إدارة بايدن من أجل إطلاق مواقف أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل والعنف المتصاعد منذ أيام في الأراضي الفلسطينية، يعتمد الرئيس الديمقراطي "دبلوماسية الكواليس".

فقد ألمح وزير الخارجية بلينكن أمس الثلاثاء لتلك السياسة، قائلاً خلال زيارته أيسلندا رداً على سؤال حول بعض الانتقادات التي وجهت إلى واشنطن لموقفها من التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين: "نحن منخرطون بدون توقف تقريباً من أجل الدفع نحو وقف النار"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ملتزمة بدبلوماسية "مكثفة للغاية ولكن متكتمة".

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