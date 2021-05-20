بالفيديو وبعد 17 عاما.. بث برومو حلقة جديدة من Friends بنفس النجوم

بعد 17 عاماً من عرض آخر مواسمه، اختلطت مشاعر السعادة بالحزن مع حالة من الحنين عاشها جيل تجاوز الأربعين أو الثلاثين من عمره حالياً وذلك بعد بث شبكة "إتش بي أو" HBO برومو مدته دقيقتان لحلقة استثنائية من المسلسل الشهير friends (الأصدقاء) والتي يجري بثها عبر الشبكة بدءاً من يوم 27 مايو الجاري.

وظهر خلال البرومو أبطال المسلسل داخل الديكورات نفسها لمنزلي "مونيكا" و"جوي" و"تشاندلر"، وكذلك المقهى الشهير الذي كان يتجمع فيه الأصدقاء الستة يتبادلون خلاله المشاكل والمزاح وتفاصيل حياتهم اليومية.

وضم البرومو التشويقي مشهدا لجلسة بين الأصدقاء، راجع فيه الأبطال ذكرياتهم، وأعادت "فيبي" -ليزا كوردو- أداء مشهد اكتشافها لعلاقة "مونيكا" و"تشاندلر" بنفس الأداء المليء بالبهجة والاندهاش.

وتتضمن الحلقة التي ستبث يوم 27 مايو الجاري عددا كبيرا من ضيوف الشرف الذين سيظهرون خلالها، إلى جانب الأبطال الستة جنيفر أنيستون "ريتشيل"، كورتني كوكس "مونيكا"، ليزا كودرو "فيبي"، ديفيد شويمر "روس"، مات لوبلان "جوي" وماثيو بيري "تشاندلر".

مسلسل فريندز أبطال مسلسل فريندز

وتزامنا مع اقتراب موعد بث الحلقة، تصدر نجوم المسلسل غلاف مجلة People الشهيرة، إذ التقط الأبطال صورة بالطريقة نفسها التي اعتادوا التقاطها سابقا ليعلنوا عن عودتهم من جديد ولكن بعد مرور سنوات طويلة تغيرت فيها ملامحهم وتقدموا في العمر، إذ ظهر ماثيو بيري ومات لو بلان بشعر رمادي كما برز الأخير بـ"كرش" خلال البرومو مفتقدا رشاقته التي ميزته خلال الحلقات السابقة، ما دفع متابعي العمل وجمهوره لترقب تلك العودة والتساؤل عن ما قد تحدثه الحلقة المرتقبة من تأثيرات سلبية حول تأثير الزمن على الأصدقاء لدى جمهورهم.

يُذكر أن المسلسل تناول الحياة اليومية لـ6 أصدقاء والمواقف الكوميدية التي تجمعهم.

وبث المسلسل لأول مرة في 22 سبتمبر 1994، وتوقف في 6 مايو 2004، إذ قدم منه 10 مواسم، بواقع 236 حلقة، وحصد العديد من الجوائز منها "إيمي" لأفضل عمل كوميدي لايت.