شاهد.. توافد أقارب سمير غانم للمستشفى لاستلام جثمانه

توافد أقارب الفنان سمير غانم لاستلام الجثمان من مستشفى حيث توفي بعد مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا.

وغيب الموت الفنان المصري سمير غانم، ظهر الخميس، عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أسبوعين.

وعانى غانم من أزمة قيل في البداية إنها عدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم الكشف عن كونه أصيب بالفيروس المستجد قبل فترة وتعافى منه، إلا أن وظائف الكلى تأثرت بسبب الفيروس.

وتدهورت الوظائف الحيوية للكلى خلال الأيام الماضية، ما تسبب في دخوله العناية المركزة في حالة خطيرة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب تدهور حالته وتقدمه في العمر.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير خلال الساعات المقبلة، وسط إجراءات احترازية خاصة بسبب جائحة كورونا، ولن يكون هناك عزاء بعد إعلان الحكومة المصرية منع التجمعات.

ويغادر سمير غانم إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، بسبب تواجدها في مستشفى العزل إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوعين، وتدهور حالتها في العزل المنزلي، ما استدعى نقلها للمستشفى ووضعها على جهاز الأكسجين.

سمير غانم من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".