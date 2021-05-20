مقطع على "تيك توك" يقتل شاباً له آلاف المتابعين على المنصة

أعلنت الشرطة الباكستانية، الخميس، أن شاباً في الـ19 من العمر قُتل بعدما أطلق النار على رأسه عن طريق الخطأ خلال تصويره مقطع فيديو أراد نشره على "تيك توك" يبيّن محاولة انتحار مفترضة.

وقد صوّب الشاب حميد الله، المعروف محلياً لدى متابعي الشبكات الاجتماعية، على صدغه مسدساً عائداً لصديق له من دون علمه أن السلاح محشو بالرصاص.

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وقال مسؤول الشرطة في وادي سوات شمال غربي باكستان بادشاه حضرت إن "الشاب قضى على الفور".

ولم يُنشر مقطع الفيديو على "تيك توك" لكن أصدقاء الشاب تداولوه في ما بينهم قبل أن ينتشر على نطاق واسع في باكستان.

وأوضح حضرت لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الشاب كان مشهوراً على النطاق المحلي ونشيطاً على تيك توك".

وهو نشر حوالي 600 مقطع فيديو عبر "تيك توك" حيث يتابعه أكثر من 8000 شخص. وكان يظهر في التسجيلات وهو ينفذ مقالب بأصدقائه أو يمارس رياضة الكريكت أو يصف حياته في هذه المنطقة النائية ذات المناظر الطبيعية الخلابة.

وشهدت باكستان العام الماضي حادثتي وفاة خلال تصوير مقاطع لنشرها على "تيك توك" إذ توفي عنصر أمني في حادث عرضي حين كان يلهو بسلاحه في كراتشي، كما قضى مراهق بعدما سحقه قطار في راولبندي.