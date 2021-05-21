وفاة سمير غانم تكشف حقيقة انفصال شيماء سيف عن زوجها

كشفت وفاة سمير غانم الحقيقة في كذب شائعات انفصال شيماء سيف صديقة دنيا سمير غانم عن زوجها المنتج محمد كارتر.

فبعد تداول خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز 84 عامًا، عقب صراع مع المرض، حرص العديد من الفنانين على وداعه وإلقاء النظرة الأخيرة عليه من أمام المستشفى قبل دفنه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، عقب نبأ انفصالهما، منذ أكثر من شهر، وتحديدًا في بداية إبريل الماضي.

وظهر الثنائي في الصورة المتداولة وهما يمسكان أيدي بعضهما بعضا، حيث بدت شيماء سيف بملابس سوداء مع الكمامة الطبية.