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تصرف رائع من محمد صلاح تجاه منافسه مهاجم توتنهام هاري كين 

تصرف رائع من محمد صلاح تجاه منافسه مهاجم توتنهام هاري كين 

وحصل مهاجم توتنهام على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد منافسة شرسة مع صلاح

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العربية.نت

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قام نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح بمبادرة رائعة تجاه مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، حيث قام بتوجيه التهنئة له بعد تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل مهاجم توتنهام على الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد منافسة شرسة مع صلاح، حسمها الدولي الإنجليزي في الجولة الأخيرة، بتسجيله هدفه الـ23 في شباك ليستر سيتي، في حين صام النجم المصري عن التسجيل في مباراة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليتجمد رصيده عند 22 هدفا.

وتفاعل صلاح بكل روح رياضية مع تدوينة منافسه على تويتر التي نشرها مع صورة له مع الجائزة وعلق عليها قائلا: "تستحقها عن جدارة، تهنئتي لك".

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