فيديو من السعودية.. سرق سيارة وبداخلها طفل

أوقفت السلطات الأمنية السعودية، الخميس، شخصاً ثبت تورطه في سرقة سيارة أثناء وقوفها بوضع التشغيل في العاصمة الرياض وبداخلها طفل يبلغ من العمر 8 أعوام.

وأفادت وزارة الداخلية على حسابها "سناب الداخلية" بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن توقيف "المواطن" الذي ثبت تورطه في سرقة السيارة بحي الدار البيضاء في الرياض.

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كما ذكرت أن المتهم، وهو في العقد الثالث من العمر، قام بإنزال الطفل من السيارة بالقرب من موقع السرقة. ولم يتعرض الطفل للأذى.

وبعد مباشرة التحقيقات الأولية، أقر المتهم بما نسب إليه.

إلى ذلك تم استرداد السيارة المسروقة وجرى توقيف المتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.