.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو من السعودية.. سرق سيارة وبداخلها طفل

فيديو من السعودية.. سرق سيارة وبداخلها طفل

المتهم في العقد الثالث من العمر وقد أقر بما نسب إليه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت السلطات الأمنية السعودية، الخميس، شخصاً ثبت تورطه في سرقة سيارة أثناء وقوفها بوضع التشغيل في العاصمة الرياض وبداخلها طفل يبلغ من العمر 8 أعوام.

وأفادت وزارة الداخلية على حسابها "سناب الداخلية" بأن المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن توقيف "المواطن" الذي ثبت تورطه في سرقة السيارة بحي الدار البيضاء في الرياض.

عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط السعودية عودة الفعاليات الترفيهية في السعودية.. وهذه الشروط

كما ذكرت أن المتهم، وهو في العقد الثالث من العمر، قام بإنزال الطفل من السيارة بالقرب من موقع السرقة. ولم يتعرض الطفل للأذى.

وبعد مباشرة التحقيقات الأولية، أقر المتهم بما نسب إليه.

إلى ذلك تم استرداد السيارة المسروقة وجرى توقيف المتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد