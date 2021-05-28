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في لقطة حية ومباشرة.. شاهد صرصوراً يتجول على جسد مراسل!

من الفيديو
من الفيديو

في لقطة حية ومباشرة.. شاهد صرصوراً يتجول على جسد مراسل!

الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي

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دبي - العربية.نت

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لم يكن يتوقع كبير مراسلي شبكة CNN الأميركية لدى الكونغرس، أن يزوره هذا الضيف حينما كان في بثّ حي ومباشر على الهواء.

فقد ارتبك مانو راجو وارتعب بعدما زحف صرصور كبير على جسمه، وظهر في مقطع فيديو حين كان المراسل يقوم بعمله وانتشر بكثرة خلال الساعة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصرصور بدأ في الظهور حينما كان راجو يتكلم في التغطية، فأكمل طريقه من صدر المراسل حتى أذنه إلى أن ثبت أسفل رقبته.

وبحسب الفيديو، يبدو أن هناك من حذّر راجو في غرفة التحكم، بشأن الزائر الجديد، فما كان من المراسل إلا أن انتفض مرتعباً مبعداً الصرصور عن جسده.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر شبكات التواصل، وأعاد المستخدمون نشره مرات عديدة.

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