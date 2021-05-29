جدل واسع.. أمين حزب جزائري يصف مرشحاته بالفراولة

أثار الأمين العام لجبهة الحكم الراشد في الجزائر، عيسى بلهادي، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وصفه لمترشحات حزبه الحسناوات بـ"الفراولة".

وقال بلهادي خلال تجمع نظّمه في إطار حملته الانتخابية مؤخرا إنه يوجد ضمن أولئك الحسناوات المترشحات، الطبيبة والمهندسة والمديرة.

كما أضاف: "جبنالكم الفريز ولكن سيليكسيوني ماشي لي يروحو لجنوب إفريقيا.. جبنالكم طاقات ونخب ما شاء الله وهذا ينسجم والمقصد الثاني من مشروع الحكم الراشد اللي هو إبراز النخب الشعبية".

إهانة للمرأة

ومنذ الثلاثاء الماضي لم تهدأ مواقع التواصل في الجزائر حيث جرى تداول منشورات ساخرة تتحدث في مجملها عن الفراولة، حيث حول قائمة الحكم الراشد إلى حبات "فريز" بدل صور الحسناوات.

في المقابل، استهجن الكثيرون تصريح بلهادي واعتبروه إهانة للمرأة، إذ دعت ناشطات مترشحات حزبه للانسحاب من قوائمه.

من جانبها، علقت المرشحة أسرار ستي التي تم تداول صورها على نطاق واسع ووصفت بـ"حسناء التشريعيات"، قائلة "المرأة الجزائرية أصيلة أصالة الجزائر.. ونصف المجتمع، لذا أرى من الضروري تغيير الصور النمطية حولها وتجنب التمسك بالتوصيف والشكليات".

كما أعربت عن رفضها تصنيف المرشحات بالجميلات، قائلة: لا أقبل توصيفنا بالحسناوات، بدل الحكم على برامجنا وأفكارنا.. هذا الزخم حفزني لأكون سندا لقضايا المرأة".