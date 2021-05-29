شاهد خفاشاً يتجول في طائرة.. ويثير الرعب!

لا شك أن الخفاش يسبب شعوراً بالرعب والهلع للأشخاص، وهذا ما حصل بالفعل مع ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية.

فبعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة الطائرة المطار في نيودلهي في وقت مبكر الخميس في طريقها إلى مطار نيوآرك بالولايات المتحدة كما هو مقرر، اضطرت للعودة إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، بعد الذعر الذي انتاب الركاب بسبب خفاش.

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إعلان الطوارئ الاحتياطية

وشوهد الخفاش بمقصورة الركاب في طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، وهو يحلق في حالة اضطراب داخل المقصورة، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وتم تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الخفاش في الطائرة.

ومع انتشار الذعر على الطائرة، أبلغ الطاقم قائدها عن وجود الخفاش، فقام بإبلاغ مراقب الحركة الجوية في المطار، حيث أعلنت حالة الطوارئ الاحتياطية.

العثور عليه ميتاً

كما تم استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض على الخفاش وإزالته من المقصورة. ولاحقاً عثر عليه ميتاً في قسم درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم ثمانية، ثم تم تبخير الطائرة، وفق مسؤولي المديرية العامة للطيران المدني في الهند.

واستقل الركاب رحلة مختلفة قبل وصول رحلة الخطوط الجوية الهندية إلى مطار نيوآرك الأميركي في وقت لاحق من نفس اليوم.