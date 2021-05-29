فيديو يشعل تيك توك.. كيف قلبت طبيبة الألوان من حولها؟

أشعلت طبيبة نفسية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما نشرت مقطع فيديو جعل الناس يرون اللون في صورة بالأبيض والأسود، مخلفة ضجة واسعة بين مستخدمي تطبيق "تيك توك".

فقد صوّرت الطبيبة جولي سميث فيديو عبر "تيك توك"، شرحت فيه كيف يمكن لأدمغتنا أن تخدعنا لرؤية أشياء غير موجودة أبداً على الواقع.

غيرت الألوان من حولها

وعبر حسابها drjuliesmith@، جلست الطبيبة في حديقة مع علامة تقاطع على رأسها، ودخلت في تجربة من شأنها "خداع" أدمغة الناس، وظهرت في الفيديو وقالت: "الآن هذا الفيديو بالأبيض والأسود، ولكن عند تشغيله سيكون بالألوان الكاملة".

كما شرحت أن كل ما عليك فعله هو الاستمرار في التركيز على علامة التقاطع على رأسي ومن خلال التركيز عليها، فإن عقلك سيفعل شيئا لا يصدق، حيث يقوم بتعريض مستقبلات معينة في عينيك للألوان، ما يتسبب في رؤية الدماغ للألوان المقلوبة وتظهر الصورة البيضاء. وحتى عندما يتغير، استمر في التركيز على علامة التقاطع.

بعدها سألت:"هل أنت مستعد؟".

وبالفعل، تغير اللون من الزهري والأزرق إلى الأسود والأبيض، إلا أن الناس رأوا اللون الأخضر على الشجيرات والألوان الأخرى التي لم تكن موجودة.

وهو ما أثار ضجة واسعة ظهرت بالتعليقات، حيث كتب أحدهم: "أعتقد أن دماغي معطل". فيما علق آخر: "أرى زهورا أرجوانية، ومقعدا أزرق، وألوانا خضراء خلفك، وقميصك يبدو أخضر"، وأضاف ثالث: "لقد أخافني ذلك بشدة! طالما ظللت أركز على علامة x، رأيت لونا بالجزء الأسود والأبيض بالكامل تقريبا".

حقق مئات آلاف المشاهدات

ثم كشف عالمة النفس كيف صنعت هذا الوهم، وأوضحت أن التعرض المفرط للمستقبلات في العينين لألوان معينة يتسبب في رؤية الدماغ للألوان المقلوبة عند ظهور الصورة بالأبيض والأسود.

يذكر أن الفيديو حقق حتى الآن، أكثر من 414 ألف مشاهدة، مع أكثر من ألف تعليق ممن قام بالتجربة.