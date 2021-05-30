شاهد.. "العريس" بوريس جونسون يركض حتى لا يفوته القطار

Caught on camera: UK Prime Minister Boris Johnson running late for a trainhttps://t.co/8KAVLVU97v — scroll.in (@scroll_in) May 29, 2021

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وهو يركض للحاق بالقطار فى محطة "واترلو" بالعاصمة البريطانية لندن مع الفريق الخاص به قبل يوم من زفافه.

وخاطبت السيدة التى التقطت المقطع، رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر أمس السبت، مؤكدا تقارير إعلامية.

وقال مكتب جونسون "تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر. سيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل".

وكانت صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، السبت.

وقالت الصحيفة، إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

ويعيش جونسون البالغ من العمر 56 عاما، وسيموندس 33 عاما سويا في داونينغ ستريت، منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا.

وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل الماضي.