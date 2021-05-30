.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. "العريس" بوريس جونسون يركض حتى لا يفوته القطار

جونسون يركض في محطة القطار

شاهد.. "العريس" بوريس جونسون يركض حتى لا يفوته القطار

رئيس الوزراء البريطاني تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر السبت

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وهو يركض للحاق بالقطار فى محطة "واترلو" بالعاصمة البريطانية لندن مع الفريق الخاص به قبل يوم من زفافه.

وخاطبت السيدة التى التقطت المقطع، رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، أنه تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم لم يعلن عنها جرت بكاتدرائية وستمنستر أمس السبت، مؤكدا تقارير إعلامية.

وقال مكتب جونسون "تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر. سيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل".

وكانت صحيفة "صن" البريطانية ذكرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، السبت.

بوريس جونسون و كاري سيموندز
بوريس جونسون و كاري سيموندز

وقالت الصحيفة، إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

ويعيش جونسون البالغ من العمر 56 عاما، وسيموندس 33 عاما سويا في داونينغ ستريت، منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا.

وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طالب مصري يخترع نظارة تحوّل الصوت للغة إشارة للصم والبكم طالب مصري يخترع نظارة تحوّل الصوت للغة إشارة للصم والبكم
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
الأكثر قراءة
زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون أيهما أفضل الموز الأخضر أم الأصفر؟.. خبراء ينصحون
حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة حادثة صادمة في مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة
خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح خفافيش عضت باحثين.. شهادات من قلب مختبر ووهان تفضح
دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران دولة عربية تدرس فتح 16 وجهة مغلقة أمام رحلات الطيران
لخفض الكوليسترول والسكر.. حل لا يصدق! لخفض الكوليسترول والسكر.. حل لا يصدق!
قبل أن تذهب
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
بالمخالفة للقواعد العلمية.. الصحة اللبنانية تعتمد 25 دواء إيرانيا
اكتشف المزيد