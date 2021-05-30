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نجم هوليوود ستيفن سيغال ينضم لحزب روسي مؤيد لبوتين

U.S. actor Steven Seagal watches the Victory Day parade, marking the 73rd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, at Red Square in Moscow, Russia May 9, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
ستيفن سيغال في موسكو (أرشيفية)

نجم هوليوود ستيفن سيغال ينضم لحزب روسي مؤيد لبوتين

حصل النجم الأميركي، الذي اشتهر بإنتاج وبطولة أفلام الحركة، على الجنسية الروسية في 2016

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موسكو – رويترز

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قال حزب روسي موالٍ للكرملين اليوم الأحد، إن نجم هوليوود الممثل ستيفن سيغال، وهو أحد المعجبين منذ فترة طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضم إلى صفوفه.

وأظهر مقطع مصور نشره الحزب أن سيغال تلقى أمس السبت بطاقة عضوية في تحالف يسمى "روسيا العادلة - وطنيون - من أجل الحقيقة". وتشكّل هذا التحالف أوائل العام الجاري باندماج ثلاثة أحزاب يسارية مؤيدة لبوتين في حزب واحد.

ستيفن سيغال خلال مؤتمر سياسي في موسكو أمس
ستيفن سيغال خلال مؤتمر سياسي في موسكو أمس

واقترح سيغال، الذي أصبح مواطناً روسياً منذ 2016، تطبيق إجراءات لتقييد الأعمال التي تضر بالبيئة.

وقال في كلمة ألقاها في فعالية للحزب: "دون إمكانية اعتقال الناس وعندما نغرمهم فقط، فإنهم قد يربحون أموالاً أكثر من إنتاج الأشياء الضارة بالبيئة".

بوتين يمنح سيغال جواز السفر الروسي في 2016
بوتين يمنح سيغال جواز السفر الروسي في 2016
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وللحزب مقاعد في مجلس النواب الروسي، ويعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.

وسيغال، المولود في الولايات المتحدة والخبير في الفنون القتالية، معروف بإنتاج وبطولة أفلام الحركة. أما بوتين، الذي منحه الجنسية، فهو شغوف بالفنون القتالية.

وفي 2018، أوكلت روسيا لسيغال مهمة تحسين العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الدولتين لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

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